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Başkan Kurt Gazeteciler Günü'nü kutladı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı.

09.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:34Başkan Kurt Gazeteciler Günü'nü kutladı
Belediye Başkanı Kazım Kurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Başkan Kurt, mesajında; alma özgürlüğü için çalışan, vatandaşın çıkarlarını savunan, onları bilgilendiren ve önemli konularda kamuoyu oluşturan bağımsız ve güçlü bir basının, demokrasi için yaşamsal öneme sahip olduğunu ifade etti. 10 Ocak'ın 'Çalışan Gazeteciler Günü' olduğunu hatırlatan Başkan Kurt, basın çalışanlarının görevlerini yerine getirirken öğretici, gerçekçi, nesnel, yansız, farklı düşünce ve görüşlere yer vererek, demokrasinin çoğulculuk ve çok seslilik ilkelerinin yaşama geçmesine büyük katkı sağladığını kaydetti. Başkan Kurt mesajına şu sözlerle devam etti:

"Bu anlamda toplum adına hayati görevler üstlenen basın emekçilerinin her türlü baskıdan etkilenmeden görev yapmasını sağlayacak çalışma ortamı sağlanmalıdır. Basın özgür olmalıdır. Basının özgürlüklerin geliştirilmesi, uzlaşma ve barış kültürünün oluşturulması, şeffaf yönetim anlayışının yerleşmesi, demokrasinin gelişmesi, halkın haber alma hakkını en iyi biçimde kullanması ve Cumhuriyetin kazanımlarıyla korunması konusunda etkin bir güç olduğu unutulmamalıdır. Basın hiç kimsenin ve hiçbir gücün tekelinde olmamalıdır. Gazetecilerin kişilerin, kurumların değil halkın ve doğrunun yanında olması gerekir. Gazetecilerin kalemleri başkalarının yazdıkları ile değil, kendi özgür iradeleriyle gerçekleri yazdıkları zaman daha güçlü bir hale gelecektir. Basın, özgürlüklerin geliştirilmesi, uzlaşma ve barış kültürünün oluşturulması, şeffaf yönetim anlayışının yerleşmesi, demokrasinin gelişmesi, halkın haber alma hakkını ve özgürlüğünü en iyi şekilde kullanması ve Cumhuriyetin kazanımlarıyla korunması konusunda etkin bir güçtür. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren tüm basın çalışanlarını saygıyla anıyor; demokrasinin, özgürlüğün, adaletin ve düşünce özgürlüğünün her alanda kaybolmaya başladığı ülkemizde daha özgür, tarafız ve çağdaş bir gazetecilik anlayışı diliyorum." - ESKİŞEHİR

Gazeteciler Günü, Kazım Kurt, Odunpazarı, Güncel

Kaynak: İHA

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