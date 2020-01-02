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Başkan Kurt geleceğin doktorları ile bir araya geldi

Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

02.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:42 Başkan Kurt geleceğin doktorları ile bir araya geldi
Tıp Öğrencileri Topluluğu, Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu ile bir araya geldi. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu'ndan Ali Umutgüler ve üyeler katıldı. Başkan Kurt'a topluluk çalışmaları hakkında bilgi veren Umutgüler, Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu'nun 1992 yılında Avrupa'da kurulduğunu belirtti. 2013 yılından itibaren de 'de de faaliyet gösterdiklerini söyleyen Umutgüler, 21-22 Mart 2020'de Eskişehir'de beşincisini düzenleyecekleri uluslararası katılımlı organizasyonları için Başkan Kurt'tan destek istedi. Umutgüler, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri organizasyonda kendilerine verdiği destekler için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehir'in tanıtımı için yapılacak her türlü çalışmaya destek verdiklerini söyledi. Başkan Kurt, Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu'na çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kazım Kurt, Odunpazarı, Eskişehir, Avrupa, Yaşam

Kaynak: İHA

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