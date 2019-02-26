Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, demokratik kitle örgütleri ziyaretleri devam ediyor.Son olarak Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan Karaörenliler Derneğine giden Başkan Kurt, Karaörenli vatandaşlarla bir araya geldi. Odunpazarı Belediyesi'nde son 5 yılda yaptıkları çalışmaları da anlatan Başkan Kurt, Demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve meslek örgütleri ile kurulan ilişkileri önemsediklerini belirtti. Ayrıca Kurt, gelecek dönemde bu ilişkileri artırarak devam ettireceklerini söyleyerek, vatandaşlarla 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerden ekonomik krize bir çok konuda vatandaşla sohbet etti.Başkan Kazım Kurt'un her zaman yanlarında olduğunu ifade eden dernek yöneticileri, kendilerine verdiği destekten dolayı Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR