Başkan Kurt'un Öğretmenler Günü Mesajı

23 Kasım 2018 Cuma 15:42



23 Kasım 2018 Cuma 15:42

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Kurt,yayımladığı mesajında, nitelikli bir eğitim sisteminin ülkelerin özgürlük ve bağımsızlığının temel yolu olduğunu ifade ederek, eğitimin asli unsurunun ise öğretmenler olduğuna dikkat çekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliğinin kabul edildiği günün 'Öğretmenler Günü' olarak kutlandığını hatırlatan Başkan Kurt, mesajında şu sözlere yer verdi:"Çocuklarımızı emanet ettiğimiz ve geleceğimizin mimarı olan öğretmenler en iyi koşullara sahip olmadan, ülkemizin eğitim sistemi hak ettiği seviyeye çıkamaz. Bugün ne yazık ki öğretmenlerimiz yoksulluk ve baskı ile boğuşmaktadır. Öğretmenlerimizin büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırının altında ücret alıyor; ekonomik nedenlerden dolayı sağlık sorunları yaşıyor, aile hayatları etkileniyor. Hükümetin uyguladığı baskı politikaları da öğretmenlerin yaşamlarını ağırlaştırmış durumda. 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL sürecinde yayınlanan Kanun Üstünde Kararnameler (KHK) ile binlerce öğretmen, anayasal bir hak olan sendika üyeliği nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı veya açığa alındı. On binlerce öğretmenin lisansı iptal edildi. Hukuk devletinin temel ilkeleri yok sayılarak yapılan bu keyfi uygulamalarla eğitim sektörü ağır bir darbe aldı. Atanamayan öğretmenler sorunu hala tüm yakıcılığı ile karşımızda duruyor. Kitap tutması, öğrencilerinin elinden tutması gereken gencecik eller; pazarda limon satmaya, inşaatlarda duvar örmeye zorlanmaktadır. Onlarca gencecik öğretmen, atanamadığı için yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı depresyona girerek canına kıyıyor. Yanlış eğitim politikaları nedeniyle, binlerce yetişmiş öğretmen öğrencilerinden, yüz binlerce öğrenci de hak ettikleri nitelikteki öğretmenden mahrum durumda. Eğitimin sorunlarının çözülmesi, ulusların kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanlarda kalkınması ve üretimiyle çağa yön verebilmesi anlamını taşımaktadır. Eğitimli, aydın bireylerin oluşturduğu toplum, dogmaların değil, aklın, bilimin ve sağduyunun yol göstericiliğinde sağlıklı kararlar alarak, demokrasiyi kurum ve kurallarıyla yaşatabilir, toplumsal gelişimini sürekli kılar. Bu da eğitim sisteminde yaşan problemlerin çözülmesi, öğretmenlerimizin yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması ile mümkündür. Onurlu meslekleriyle her zaman sevgiyle andığımız, saygın kişilikleriyle yüreklerimizde yaşattığımız siz değerli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü içten duygularla kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum." - ESKİŞEHİR