Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bir aylık maaşıyla Şanlıurfa Valiliği bünyesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na katkıda bulunduğunu açıkladı.
29.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:06
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bir aylık maaşıyla Şanlıurfa Valiliği bünyesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na katkıda bulunduğunu açıkladı.
Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de de görülen korona virüs salgını tedbirleri kapsamında gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı için ekipleri seferber eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'tan bir anlamlı hareket daha geldi. Sık sık vatandaşların kurallara riayet etmesi için çağrıda bulunan Kuş, bir aylık maaşıyla Şanlıurfa Valiliği bünyesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na katkıda bulunduğunu açıkladı. - ŞANLIURFA
Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de de görülen korona virüs salgını tedbirleri kapsamında gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı için ekipleri seferber eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'tan bir anlamlı hareket daha geldi. Sık sık vatandaşların kurallara riayet etmesi için çağrıda bulunan Kuş, bir aylık maaşıyla Şanlıurfa Valiliği bünyesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na katkıda bulunduğunu açıkladı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Etiketler: Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Eyyübiye, Türkiye, Yaşam