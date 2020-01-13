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Başkan Kuş çalışmaları yerinde inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ekipler tarafından kırsal kesimlerde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

13.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:19Başkan Kuş çalışmaları yerinde inceledi
Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ekipler tarafından kırsal kesimlerde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen yol yapım çalışmalarını inceleyip, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kuş, incelemeler sırasında yaptığı konuşmada, "Gerek merkezde gerekse kırsal mahallelerimizde hummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Mahallesi'ndeyiz. Mahalle sakinlerinin yol talepleri vardı. Bu talepleri, sıkıntıları gidermek adına ekibimize talimatımızı verdik. Hızlı bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Kısa bir zaman zarfı içerisinde buradaki çalışmalarımızı bitirip Bayraklı Mahallemizdeki vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin sıkıntılarını da bertaraf etmiş olacağız. Belirli bir program dahilinde çalışma yürütüyoruz. Tüm kırsal mahallelerimizin sorunlarını bir bir bitireceğiz. Şu anda 3 şantiye ile çalışma yürütüyoruz. Payamlı, Yardımcı nahyaları ile Tektek dağlarında hizmet veren şantiyelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Sayıyı 4'e çıkarıyoruz. Eyyübiye ilçemiz 32 ilden büyük bir ilçe. Dolayısıyla coğrafyamızda çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle kırsal mahallelerimize hizmet anlamında yetişmekte güçlük çekiyoruz. Bu sebepten dolayı bir şantiyenin daha ihalesini yaptık. İnşallah 2020 yılı sonu itibari ile kırsaldaki bütün mahallelerimizin sıkıntılarını gidermiş olacağız" dedi.

Kuş'a Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, Meclis Üyesi Ahmet Çoban ve birim amirleri de eşlik etti. - ŞANLIURFA

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Kuş, Bayraklı, Eyyübiye, Güncel

Kaynak: İHA

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