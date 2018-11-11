11 Kasım 2018, 18:19
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Başkan Kutlu Minklerle Bir Araya Geldi

Başkan Kutlu Minklerle Bir Araya Geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Kent Konseyi tarafından organize edilen etkinlikte Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) minikleri ile bir araya geldi.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Kent Konseyi tarafından organize edilen etkinlikte Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) minikleri ile bir araya geldi.

Keleş Konağında gerçekleşen etkinlikle miniklerle sohbet eden Başkan Kutlu, hazırlanan hediyeleri miniklere dağıttı.

Program sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kutlu, çocukların her zaman yanında olunması gerektiğine vurgu yaparak programı organize eden Adıyaman Kent Konseyine ve ÇEKOM yöneticilerine teşekkür etti. - ADIYAMAN Kent Konseyi,Hüsrev Kutlu,Adıyaman
11 Kasım 2018 Pazar 18:19