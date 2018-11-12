Başkan Kutlu, Sırbistanlı Turizmcilere Adıyaman'ı Tanıttı

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:32



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:32

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, kente davet ettiği Sırbistanlı turizmcilere Adıyaman'ın güzelliklerini tanıttı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'ın turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak için çeşitli projelere imza atan Kutlu, Sırbistanlı turizmcileri Adıyaman'da ağırladı.Adıyaman Belediyesi ve Türk Hava Yolları (THY) Adıyaman Satış Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında, Sırbistan'ın Başkenti Belgrad kentinden turizm acentaları yöneticileri davet edilerek Adıyaman'ın tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı.Adıyaman'a gelerek Perre Antik Kenti, Karakuş Tümülüsü, Arsemia Antik Kenti, Eski Kahta Kalesi ve Nemrut Dağı'nı gezerek bilgi alan Sırbistan'ın beş büyük acentesinin yöneticileri, daha sonra Başkan Kutlu ile bir araya gelerek şehir hakkında genel bilgi aldı.Sırbistan heyetini Adıyaman'da ağırlamaktan memnun olduklarını ifade eden Kutlu, "Adıyaman, barış ve huzur kentidir. Ayrıca büyük bir turizm potansiyeline sahip bir il. İlimize dünyanın her yerinden turist geliyor ancak biz bu sayının daha da artmasını amaçlıyoruz. Bugün misafirimiz olan Sırbistanlı turizmcilerimizden de gittiklerinde Adıyaman'da gördükleri güzellikleri anlatmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Keleş Konağı'nda Adıyaman'ın kültürünü yakından tanıma şansı da bulan Sırbistanlı turizmciler, çiğ köfte eşliğinde gerçekleştirilen programda yaptıkları konuşmada, Adıyaman'da olmaktan ve Adıyaman'ı gezerek buraları tanımaktan dolayı mutlu çok olduklarını belirterek, "Ev sahibi Adıyaman Belediyesi ve Türk Hava Yolları'na teşekkür ederiz. Sırbistan'a döndüğümüzde gördüğümüz güzellikleri anlatacağız. Adıyaman'a Sırbistan'dan daha çok turistin gelmesini sağlamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.Projenin ortaklarından Türk Hava Yolları Adıyaman Satış Müdürü Muhammed Akif Hamid ise Sırbistan'dan gelen acente yöneticileri ile yerel acente sahiplerini bir araya getirerek ortak çalışmalar yapılabilmesi için zemin oluşturduklarını kaydetti.