Başkan Kutlu Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Adıyaman
Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu
, Adıyaman Üniversitesi
'nde (ADYÜ) okuyan öğrencilerle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keleş Konağı'nda öğrencilerle bir araya gelen Kutlu, onlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi ve deneyimlerini paylaştı.
Öğrencilerle yakından ilgilenen Kutlu, Adıyaman Belediyesi tarafından gençler ve öğrenciler için gerçekleştirilençalışmalar hakkında bilgi verdi.
Öğrenciler ise Adıyaman'da yaşamaktan duyduklarımemnuniyeti dile getirerek, görev yaptığı süre boyunca her zaman yanlarında gördükleriKutlu'ya teşekkür etti.
Sohbetin ardından Başkan Kutlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hüsrev Kutlu,Adıyaman Üniversitesi,Adıyaman
Kaynak: AA