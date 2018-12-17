17 Aralık 2018, 17:24
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Başkan Kutlu Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Başkan Kutlu Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi'nde (ADYÜ) okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi'nde (ADYÜ) okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keleş Konağı'nda öğrencilerle bir araya gelen Kutlu, onlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi ve deneyimlerini paylaştı.


Öğrencilerle yakından ilgilenen Kutlu, Adıyaman Belediyesi tarafından gençler ve öğrenciler için gerçekleştirilen
çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Öğrenciler ise Adıyaman'da yaşamaktan duydukları
memnuniyeti dile getirerek, görev yaptığı süre boyunca her zaman yanlarında gördükleri
Kutlu'ya teşekkür etti.


Sohbetin ardından Başkan Kutlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Hüsrev Kutlu,Adıyaman Üniversitesi,Adıyaman
Kaynak: AA