Başkan Lemurları Kendi Elleriyle Besledi

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:32



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:32

Dünya standartlarında bir bahçe olarak sadece 2018 yılında 820 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi, 20. kuruluş yıldönümünü kutladı.Kuruluş yıldönümü kutlamaları hayvanat bahçesinin konferans salonunda protokol konuşmalarıyla başladı. Salonu dolduran Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yavuz Selim ile Remzi Zümrüt ilkokullarından öğrencilere Bursa Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Nermin Sığırcı hitap etti. Sığırcı, 10 Kasım 1998 yılında kurulan hayvanat bahçesinin geçirdiği değişim ve dönüşümü anlattı.Sığırcı'nın ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Başkan Aktaş, hayvanat bahçesini Bursa'ya kazandıran ve salonda bulunan Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker'i öğrencilere alkışlattı. Etkinlikte ayrıca katılımcılara sinevizyon gösterisi eşliğinde bahçede yer alan hayvanlar ile kampüsün teknik kapasitesi anlatıldı.Bursa Zoo konferans salonunda başlayan programın ardından Başkan Aktaş, faytonla bahçe turu gerçekleştirdi. Gergedan barınağında 20. yıl pastasını kesen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, ardından Bursa Hayvanat Bahçesi tarafından hazırlanan ve bahçedeki hayvanları konu alan fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Başkan Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ve beraberindekilerle birlikte fok, zürafa, lemur ve aslan barınaklarını da gezerek, hayvanları elleriyle besledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kuruluş yıldönümü sebebiyle yaptığı konuşmada, içinde yaşayan hayvanların refahının en üst seviyede tutulduğu bu tesisin insanların tabiata olan özlemlerini karşılayabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Hayvanat bahçesinin gör-hisset-koru temasıyla doğa ve hayvan sevgisi, çevre şuurunun gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Başkan Aktaş, "Bu sene gergedan ve kırmızı panda barınaklarını bahçemize kazandırdık. Mayıs ayında 2 adet erkek beyaz gergedan Avusturya-Salzburg Hayvanat Bahçesi'nden, 1 adet erkek beyaz gergedan da Fransa-Beauval Hayvanat Bahçesi'nden getirildi. Ayrıca bahçemize 2 adet kırmızı panda kazandırılmıştır. Önümüzdeki yıllarda 110 bin metrekare alan kamulaştırılarak fil, su aygırı, timsah, çift hörgüçlü develer ve mandrill gibi farklı türlerin bahçemize kazandırılmasını planlıyoruz. Hayvanat bahçemizin 20. yılına girdiği bu anlamlı günde, böylesine önemli bir değerin Bursa'ya kazandırılmasında emeği olanlara teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA