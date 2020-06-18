Başkan Makas: "Yegane sebebimiz Çanakkale'ye hizmet etmek"

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, kentte görev yapan basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi.

Başkan Makas:
18.06.2020 22:46 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:59
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, kentte görev yapan basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi. Makas, "Yegane sebebimiz Çanakkale'ye hizmet etmek. Çanakkale'ye olan borcumuzu bütün kadromuzla beraber ödemek istiyoruz" dedi.

Toplantıya; Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Göktürk, Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ataç, AR-GE'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Rıdvan Demirhan, Çevre, Şehir ve Kültür'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Arzu Bendeş katıldı.

14 Şubat'ta göreve başladıklarını ve çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Yegane sebebimiz Çanakkale'ye hizmet etmek. Çanakkale'ye olan borcumuzu bütün kadromuzla beraber ödemek istiyoruz. Bu sebepten mütevellit görev bize tevdi edildikten sonra şehrimize, insanına, gençlerimize, şehrimizin misafirlerine hizmet edebilmek adına bizler yola revan olduk. Yegane amacımız, gayretimiz şehrimize hizmet etmek. Yerel yönetimleriyle şehrimizin sorunlarını Ankara'da, genel seçimlerle birlikte görevlendirilmiş vekillerimizle beraber çözmek adına buradayız. Şehrimiz güzel bir şehir. Büyükşehir olmaya aday ama yatırımlar anlamında, jeopolitik konumu anlamında, şehrin sosyo-kültürel yapısı anlamında büyümüş, kalitesini kaybetmemiş bir Çanakkale görmek istiyor hemşehrilerimiz. Bu vesileyle Çanakkale'deki siyaset, siyasi iradenin temsilcileri ve idari yönetimin temsilcilerine çok büyük görev düşmektedir. Bizler de burada kıssadan hisse alıp, payımıza düşeni yapmanın gayretindeyiz. Çanakkale büyüyen bir şehir. Yatırımlarıyla büyüyen bir şehir. Gençlik, tarım, sanayi anlamında. Hemen yanı başımızda dünyanın kendi segmentinde orta açıklığı en büyük olan bir boğaz köprüsü yapılıyor. Bu boğaz köprüsüyle birlikte şehrimizde bir nüfus artışı, yapılaşma artışı kaçınılmaz. Bizler nicelik odaklı değil, nitelik odaklı siyaset yapmak istiyoruz. Burada köprünün büyüklüğünden ziyade, köprünün ne getireceği de şehrimize ne katacağı da önemli. Katma değeri olan bir yatırım. Neticesinde şehir büyüyecek, insanlar, yatırımlar gelecek ama şehir sokaklarıyla, imar planlarıyla, çevre sorunlarıyla buna hazır mı? Asıl soru bu. Biz her defasında yerel siyasetten konuşuyoruz olabiliriz. Böyle algılanmasın. Sadece en büyük sorunlarımızdan biri bu. Bunu bu sebepten dolayı dile getiriyoruz. Bunun da bilinmesini isteriz. Kimseyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz şehrin hizmet alması. Vatandaşımızın gönül rahatlığıyla, sağlık içerisinde, çevre sorunundan uzak bir şekilde, şehrimizde hayatına idame ettirebilmesi. Üniversiteyi benim gibi büyükşehirde okumuş ve orada kalmış çok fazla arkadaşımız var. İş imkanları, yaşam koşulları itibariyle Çanakkale'ye dönmek istemeyen çok arkadaşımız var. Tabii ki kalplerinin bir kısmı burada kalıyor. Bu anlamda içleri buruk. Şehirdeki yapılanma, kentleşme ve şehir problemleri çözüldüğü takdirde biz inanıyoruz ki Çanakkale bu anlamda daha da yaşanılabilir bir kent olacak. İnşallah Çanakkale'yi büyüten unsurlar yine Çanakkale'nin kendi unsurları olacak. Nitelikli büyümekten kastettiğim tam manasıyla bu" dedi.

"Çanakkale'nin çevre sorunlarının bittiğini düşünmüyorum"

Çanakkale'nin çevre sorunlarının da devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Makas, "Ben, Çanakkale'nin çevre sorunlarının bittiğini düşünmüyorum. 32 yaşındayım. 32 yıldır bu şehirde aynı sorunlar devam etmektedir. Bir türlü çözüm bulunamadı. Biz endişelerimizi dile getirdik. Vatandaşlarımız özellikle Sarıçay üzerindeki köprülerden geçtikçe, pislikleri, Sarıçay'ın rengini gördükçe endişeye kapılmaktadır. Bizim derdimiz bunu aktarmak. Birilerini suçlamak değil, salt olarak söylüyorum. Yeri gelir hizmet edilmesi için suçlarsınız. 'Yap bunu kardeşim' dersiniz. Ama bizler bunu aktarmakla mükellefiz. Dolayısıyla biz bunu aktardık. Kimse bunu farklı bir taraflara çekmedik. Biz her daim burada, Çanakkale'nin sorunlarını dile getireceğiz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, AK Parti, Ankara, Politika, Haber

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