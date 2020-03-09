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Başkan Mehmet Cabbar'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediye personeli ile birlikte ilçe kadınlarına içerisinde şampuan, saç kremi ve el-vücut losyonu olan hediye paketi takdim ederek günlerini tebrik etti.

09.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:00
Başkan Mehmet Cabbar'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediye personeli ile birlikte ilçe kadınlarına içerisinde şampuan, saç kremi ve el-vücut losyonu olan hediye paketi takdim ederek günlerini tebrik etti.


Mahalle sakinlerinin kapılarını çalıp evlerine misafir olan Başkan Mehmet Cabbar, "Özellikle anne oluşlarıyla en büyük saygıyı hak eden kadınlarımız bizlerin en büyük veli nimetidir. Bizler kadınlarımızı sadece bir günde değil, bütün zamanlarda kıymetlerini bilmeli onların hayat mücadelelerinde her daim destekçileri olmak zorundayız" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Mehmet Cabbar, Develi, Anne, Güncel
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