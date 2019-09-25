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Başkan Mehmet Cabbar'dan Fatih mahallesine ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Fatih Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle hasbihalde bulundu.

25.09.2019 15:28Başkan Mehmet Cabbar'dan Fatih mahallesine ziyaret
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Fatih Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle hasbihalde bulundu.

Mahalle içerisinde hemşerilerinin sohbetlerine ortak olan Başkan Mehmet Cabbar, mahalle sakinlerinin talep ve istekleri hakkında istişarelerde bulundu.

Yakın zamanda Bayraktepe (Haçdağı) bölgesinde ağaçlandırma çalışmalarının başlayacağı müjdesini veren Başkan Cabbar'a, mahalle sakinleri de özellikle sıcak asfalt başta olmak üzere yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ

Mehmet Cabbar, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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