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Başkan Mehmet Cabbar, Park Revize Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar belediye ekiplerinin ilçe merkezindeki parklarda yürüttüğü revize çalışmalarını yerinde inceledi.

05.08.2019 16:30 Başkan Mehmet Cabbar, Park Revize Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar belediye ekiplerinin ilçe merkezindeki parklarda yürüttüğü revize çalışmalarını yerinde inceledi.

Parklarda deforme olmuş zeminleri yenileyen ekipler ayrıca bozulmuş olan oyun gruplarının tamirini ve çevre düzenlemelerini de yaparak çocukların ve ailelerinin hoşça vakit geçireceği duruma getirdi.

Çalışmaların program dahilinde hız kesmeden devam ettiğini belirten Cabbar Başkan "Çocuklarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde oyun oynamaları için başlattığımız park revize çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz gerekli tamir tadilat çalışmalarının ardından çevre düzenleme çalışmalarını da yaparak parklarımızı mahalle sakinlerimizin gönül hoşluğu içerisinde kullanacakları hale getirdiler. Mahalle sakinlerimizin teşekkürlerini ilettiği bu çalışmayı inşallah ekiplerimiz en kısa sürede bütün parklarımızda yapacaklar" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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