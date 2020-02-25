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Başkan Mehmet Cabbar ve Başkan Turan'dan Saray Halı'ya tebrik ziyareti

Develi ekonomisinin 48 yıldır lokomotifi konumunda olan Saray Halı ve Saray Çiftliğinin 2018 yılı Kasım ayında başlayan konkordato sürecinden tüm borçlarını ödeyerek çıkmasından dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan Saray Halı yöneticilerine...

25.02.2020 08:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 08:45Başkan Mehmet Cabbar ve Başkan Turan'dan Saray Halı'ya tebrik ziyareti
ekonomisinin 48 yıldır lokomotifi konumunda olan Halı ve Saray Çiftliğinin 2018 yılı Kasım ayında başlayan konkordato sürecinden tüm borçlarını ödeyerek çıkmasından dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan Saray Halı yöneticilerine tebrik ziyaretinde bulundular.

Dededen toruna iş kapısı olarak miras bırakılan Saray Halı sahip olduğu potansiyeli ve işçilerine sağladığı imkanlarla Develi'nin Kayseri'ye ve diğer illere göç vermesinin önünde yıllardır en büyük engel oldu. Saray Halı'nın ve Saray Çiftliği'nin kurumsallığına yakışır bir şekilde çok kısa bir sürede borçlarından kurtulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mehmet Cabbar, "Hemşerilerimizin doğduğu topraklarda doymalarına imkan tanıyan, binlerce hemşerimize emekli olma imkanı veren ayrıca kurmuş olduğu işletmeler sayesinde Kayseri ve çevresindeki illere örnek olmakla birlikte tüm ülkeye örneklik teşkil eden Saray Halı'mızın konkordato sürecinden kurtulmasından bir Develili olarak büyük mutluluk duydum Develi Belediyesi olarak. Bizler de her daim Saray Halı'mıza destek vermeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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