Haberler » Güncel » Başkan Mehmet Çıkmaz Açıklaması - Haber

Başkan Mehmet Çıkmaz Açıklaması

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Elazığ'da yaşanan depremden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Deprem bölgesi için türlü desteğe hazırız" mesajını verdi.

26.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:24Başkan Mehmet Çıkmaz Açıklaması
Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 'da yaşanan depremden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, " bölgesi için türlü desteğe hazırız" mesajını verdi.

Elazığ'ın ilçesi merkezi yaşanan ve çok sayıda ili etkileyen depremin tüm ülkeyi derinden üzdüğünü ifade eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, "Depremin hemen ardından devletimizin her türlü imanları ile depremzedelere yardım etmesi ve ülkemizin dört bir köşesinde yardım kampanyalarının başlatılması, birlik ve beraberliğimiz açısından son derece sevindirici bir olaydır. Böylesine zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek geçirmeliyiz" dedi. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak, deprem bölgesine yapılacak her türlü yardıma hazır olduklarını da ifade eden Başkan Mehmet Çıkmaz, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Elazığ merkezli depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda bizlere düşecek her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Ülkemizin yaşadığı bu felaketin izlerini en kısa sürede silmek, bölgede vatandaşlarımızın normal hayatına dönmelerini sağlamak için elimizi taşın altına koymaya hazırız" - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu, Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:11  Depreme doğumhanede yakalandılar
16:16  Malatya-iyi parti genel başkanı meral akşener depremden etkilenenleri ziyaret etti
16:16  Malatya'daki depremzedelere yardım götüren ekip çığ düşmesi sonucu yolda kaldı yardım bekliyor
16:16  Van'da evde yangın havanur ve hiranur yaşamını yitirdi
16:16  Konya vertigo teşhisi koyulan çinli turistin, konya'daki tedavisi sürüyor
26.01.2020 16:26:18