17.06.2019 15:50
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Başkan Mehmet Eriş, Ege Belediyeler Birliği İkinci Başkan Vekili Oldu

Başkan Mehmet Eriş, Ege Belediyeler Birliği İkinci Başkan Vekili Oldu

Başkan Mehmet Eriş, 17 Haziran Pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya Meclis Üyesi Sedat Turman ile birlikte katıldı.

Ege Belediyeler Birliği 2019 yılı olağan Mayıs dönemi toplantısı yapıldı. Meclis'te yapılan seçimde Birlik Başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birinci başkan vekili Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ikinci başkan vekili ise Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş oldu.

Toplantıda gündemde yer alan 16 madde görüşüldü. Yapılan seçimlerde birlik ikinci Başkan vekili olan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş; "Ege Belediyeler Birliği'nin yapılan meclis toplantısında ikinci başkan vekili olarak seçilmekten onur duydum. Birliğin yönetiminde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere belediye başkanı arkadaşlarımla uyum içinde çalışılarak, birliğin etkin biçimde çalışması ve belediyelere destek verilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Gizli oylama ile Encümen Üyeliklerine; İlkay Girgin Erdoğan (Karaburun Belediye Başkanı), Nurullah Savaş (Selendi Belediye Başkanı), Ünal Çetin (Gökçeada Belediye Başkanı), Hulusi Şevkan (Acıpayam Belediye Başkanı), Mesut Ergin (Ayvalık Belediye Başkanı), Salih Atakan Duran (Tire Belediye Başkanı) ve Ahmet Alhan (Ahmetli Belediye Başkanı) seçildi.

Kaynak: Bültenler
Tunç Soyer, İzmir, Ege, Mehmet Eriş, Güncel

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