Başkan Mehmet Eriş, Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti

Ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Mehmet Eriş; "Bölgemizin başlıca sorunlarının yer aldığı dosyayı sayın valimize ilettik. Tarım kenti ilçemizde toplulaştırma ve tarımsal sulama konusundaki sıkıntıları, turizmin merkezlerimizden olan Gölcük Mahallesi'ndeki Prenses Otelin işlevlendirilmesi,Bozdağ Mahallesi'ndeki Kayak Merkezi yolunun dar ve çift yönlü kullanılmasındandolayı kışın yoğun buzlanma yaşanmasıyla yaşanan sıkıntıların giderilmesi için alternatif yol açılması konusu ile Ödemiş Gölcük Mahallesi - Salihli Çamurhamamı Mahallesi arasında yol açılması konusunda önerimizive taleplerimizi ilettik. Sayın valimiz yöremiz sorunlarını yakından takip ediyor ve sorunlarımızın çözümlenmesi amacıyla bize yol gösterdi.Sorunlarımızı çözme konusundasayın valimizin rehberliğini çok önemsiyoruz. Desteklerin dolayı ilçemiz adınakendisine çok teşekkür ediyoruz. Valiliğimizin desteği ile Ödemiş'e en iyi şekilde hizmet etmek için hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler