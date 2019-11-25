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Başkan Mehmet Tahmazoğlu öğretmenleri ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle mezun olduğu Ahmet Çelebi İlkokulu'nu ve Atatürk Lisesini ziyaret etti.

25.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:11Başkan Mehmet Tahmazoğlu öğretmenleri ziyaret etti
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle mezun olduğu Ahmet İlkokulu'nu ve Atatürk Lisesini ziyaret etti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu 24 Kasım Öğretmenler gününde öncelikli olarak mezun olduğu Ahmet Çelebi İlkokulu'nu ve Atatürk Lisesini ziyaret ederek öğretmenlere karanfil ve ÖğretmenlerGünü için hazırlanan hediyeleri takdim etti. Öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Tahmazoğlu; "Öncelikle 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Hepsine sağlıkla, mutlulukla, uzun ömür diliyorum. Öğretmenlerimiz neslimizin yetişmesinde, hayata hazırlanmasında ve vatana millete hayırlı bireyler olması konusunda çok ciddi bir gayret gösteriyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Hz. Ali (R.A) efendimiz 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyerek, öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu belirtiyor. Gerek hükümetimiz gerekse Şahinbey Belediyesi olarak, öğretmenlerimize her alanda destek veriyoruz ve destek vermeye de devam edeceğiz. Eğitim her şeyin başı, her şey eğitimle oluyor. Bu bağlamda okullarımızın fiziki eksiklerinin giderilmesi ve öğrencilerimizin hayata güzel bir şekilde yetişmesinde yapmış olduğumuz projelerle bizde eğitime ciddi anlamda destek veriyoruz. Bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir kez daha kutluyorum" dedi.

Atatürk Lisesi öğrencilerinden Serkan Bulduk ve Saliha Saltan çizdikleri tabloları Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na hediye ettiler. Ayrıca Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın sevdiği şarkılarla şehit öğretmen anıldı. - GAZİANTEP

Şahinbey, Çelebi, Güncel

Kaynak: İHA

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