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Başkan Mehmet Tutal'a ziyaretler

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz Seydişehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

05.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:16Başkan Mehmet Tutal'a ziyaretler
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz Belediyesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz ve çalışma arkadaşlarından oluşan bir ekip, bazı konular üzerinde görüş alış verişinde bulunmak üzere Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.
Başkan Tutal ziyarette Yorulmaz'ın ziyaretlerinden dolayı ziyadesi ile memnun kaldığını, sendikaların ve derneklerin yerel ve genelde demokrasinin gelişmesi açısından şart olduğunu söyledi.
Ziyarete Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Arslanköylü, Konya Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Abdullah Gümüş ile Konya Şube Başkan Yardımcısı-Kadın Komisyonları Başkanı Figen Gencel, Milliyetçi Hareket Partisi Seydişehir İlçe Başkanı Eyyup Gül, Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bayram Şentürk katıldı.

Mustafa Yorulmaz, Seydişehir, Güncel

Kaynak: AA

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