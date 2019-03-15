Başkan Memduh Büyükkılıç, Haber Global Kanalının Canlı Yayın Konuğu

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
, Haber Global kanalında 2023 hedeflerinde 150 yatırım projeyi anlatacak.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12 ana başlıkta toplanan yatırımları bugün saat 10.30'dan itibaren Haber Global kanalından izlenebilecek. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri
için yapılan ve gerçekleştirilecek projelerin tanıtımını yapacağı programda Kayseri Belediyecilik Modelini merak edenler ile özellikle Kayseri hemşehrilerini ekran başına beklediğini söyledi. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA