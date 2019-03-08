Başkan Memduh Büyükkılıç, Haber Türk Kanalının Canlı Yayın Konuğu

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Haber Türk kanalında 2023 hedeflerinde 150 yatırım projeyi anlatacak.Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12 ana başlıkta toplanan yatırımları bugün saat 20.30'dan itibaren Haber Türk kanalından izlenebilecek. Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri için yapılan ve gerçekleştirilecek projelerin tanıtımını yapacağı programda 'Kayseri Belediyecilik Modelini' merak edenler ile özellikle Kayseri hemşehrilerini ekran başına beklediğini söyledi. - KAYSERİ