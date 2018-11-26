Başkan Memduh Büyükkılıç'tan Kore Gazisi Mehmet Karamustafaoğlu İçin Başsağlığı Mesajı

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:31



26 Kasım 2018 Pazartesi 14:31

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kore Gazisi Mehmet Karamustafaoğlu'nun vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı25 Kasım 2018 tarihinde şehrimizde 98 yaşında vefat eden Mehmet Karamustafaoğlu ile ilgili olarak Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mesajında;"Mehmet Karamustafaoğlu'nu ebediyete uğurladığımız bugünde, değerli hatırasına hürmetimizin sonsuz olduğunu belirtmek isteriz. Bir Kore Gazisi olarak her zaman kendileri saygı ile anılacaktır. Kore halkı ile gönül bağı olmamıza vesile olan Kahraman Gazimiz Mehmet Karamustafaoğlu, anıları ile bu şehrimizin adını gönüllere yazılmasına vesile olmuştur. Merhum gazimiz Mehmet Karamustafaoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine ve Hisarcık halkına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ