02.07.2019 12:36
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Başkan Memduh Büyükkılıç'tan teknik gezi

Başkan Memduh Büyükkılıç

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'>Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç , yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.
Büyükşehir Belediye'sinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, kale içi, Mimarsinan Parkı'ndaki Engelsiz Çocuk Evi, Büyükşehir Belediyesi asfalt plenti, konkasör ve atölye tesisleri ile terminal katlı kavşağı çalışmalarını yerinde takip etti.
Büyükkılıç, Kayseri Kalesi'sindeki çalışmalara geçmeden önce Cumhuriyet Mahallesi 'ndeki esnafı ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından kale içine yapılan Arkeoloji Müzesi'ni gezen Başkan Büyükkılıç, müzesinin taşınma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Mimarsinan Parkı'nda yapılan Engelsiz Çocuk Evi'ni de inceleyen Büyükkılıç, inşaatın tamamlandığını ve tesisin çok yakında hizmet vermeye başlayacağını belirtti.
Büyükkılıç, ayrıca terminal katlı kavşağının da en kısa zamanda hizmete açacaklarını aktardı.
Kaynak: AA
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