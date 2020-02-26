Haberler » Güncel » Başkan Mescier'den kandil mesajı - Haber

Başkan Mescier'den kandil mesajı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

26.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:12Başkan Mescier'den kandil mesajı
Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet , Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mescier, mesajında, İslam dininde Recep, Şaban ve Ramazan olarak bilinen üç ayların başlangıcını müjdeleyen, Regaip Kandili'ni idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Mescier, şunları kaydetti:

"Bu mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumak için çaba harcamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandil'ini tebrik ediyor; üç ayların gelişiyle rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin tüm insanlığa yayılmasını, devletimizin bekasını, vatanımızın ve milletimizin her türlü afetlerden korunmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum." - KARABÜK

Kandil Dağı, Karabük, Mescier, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
26.02.2020 11:49:10