Başkan Muhsin Yavuz Müjdeyi Verdi

DÜZCE(İHA) – Çilimli
Belediye Başkanı Muhsin Yavuz
ilçeye yapılacak olan 25 yataklı entegre hastane için ilk kazmanın vurulduğunu müjdeledi.
Çilimli ilçesinde yapılacak olan entegre hastanesi için ilk kazma vuruldu ve harfiyat kazı çalışmaları başladı. Çilimli ilçesinde sağlık ihtiyacını karşılayacak olan 25 yataklı entegre hastanesi Çilimli Belediyesi'ne ait şantiye alanında kazı çalışmalarına başlanıldı.
Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz uzun uğraşlar sonucu kazandırılan İlçe Entegre Hastanesi için "Çilimli İlçe entegre hastanemiz başlamıştır. Çilimli ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE
Çilimli,Muhsin Yavuz