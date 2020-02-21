Haberler » Yaşam » Başkan Murat Çakır: 'Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor' - Haberler

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Kütahya'nın Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, ilçeye bağlı köylerde altyapı ve sosyal proje çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

21.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:09Başkan Murat Çakır:
'nın AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, ilçeye bağlı köylerde altyapı ve sosyal proje çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Başkan Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "Kızılkoltuk köyümüzde taş döşeme ve sosyal proje çalışmalarımız başladı. Gölete giden yolun açılması ve göletin dar mesafelerini doldurulma işlemleri hayırlısıyla bitti. Kısa sürede kilitli parke taşı döşeme işlemleri de bitirilecek. Ayrıca Gaipler köyü eski okul binası alanına açık ve kapalı olmak üzere çok amaçlı sosyal tesis yapım çalışmaları'da başladı. Bu çalışmaları yakından takip eden İl Genel Meclisi üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

AK Parti, Şaphane, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

10:10  Atakan Kayalar kimdir? Atakan Kayalar nereli? Atakan Kayalar doğum tarihi, annesi
09:42  Türkiye ile İran arasında hangi sınır kapıları var? Türkiye'nin sınır komşuları ve sınır kapıları!
09:24  Süper Loto sonuçları 20 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 644.hafta
09:17  Cuma mesajları 2020 - 21 Şubat Anlamlı Cuma mesajları, resimli, hadisli Cuma mesajları
09:02  UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maç sonucu
21.02.2020 10:34:55