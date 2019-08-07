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Başkan Murat Çakır: Köylerimizde yatırımlar aralıksız devam ediyor

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 4 köyde devlet tarafından yapılan farklı yatırımların aralıksız devam ettiği bildirildi.

07.08.2019 09:25 Başkan Murat Çakır: Köylerimizde yatırımlar aralıksız devam ediyor
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 4 köyde devlet tarafından yapılan farklı yatırımların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, "Üçbaş ve Çatak mezra yol çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Değirmendere köyümüzde büyük eksiklik olarak görülen tuvalet, şadırvan ve çevre düzenleme inşaatını hayırlısıyla başlattık. Bayram sonrası inşaatımız tamamlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine girecek. Ayrıca Çamköy kanalizasyon çalışmalarımız bitmek üzere. Bütün bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler köylerimizin ihtiyaçlarını, taleplerini alıp yapılması gereken çalışmalar için her zaman gayret göstereceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

AK Parti, Kütahya, Şaphane, Üçbaş, Yaşam

Kaynak: İHA

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