Başkan Musa Aydın ve Dünya Şampiyonu Metehan Başar Gençlerle Buluştu

14 Aralık 2018 Cuma 13:20



14 Aralık 2018 Cuma 13:20

Greko-romen stilde son iki yılın dünya şampiyonu olan milli sporcu Metehan Başar ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın gençlerle söyleşide buluştu. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği programda şampiyon sporcu, spor yapan birinin eğitimini rahatlıkla sürdürebileceğini savundu.Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bursa'nın gençleri, sporun yıldızlarıyla buluşuyor' etkinliği, Greko-romen stilde son iki yılın Dünya şampiyonu olan milli sporcu Metehan Başar ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ı gençlerle buluşturdu. Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan ve genç yaştaki sporcuların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, sporcu Metehan Başar ve Federasyon Başkanı Musa Aydın gençlerle tecrübelerini paylaştı.Sporun insanı her şekilde geliştirdiğini söyleyen Metehan Başar, insan hayatının her alanında sporun etkisi olduğunu belirtti. Sporun fiziksel gelişimin yanı sıra zihinsel gelişimi de olumlu etkilediğini söyleyen Başar, "Mutlaka profesyonel sporcu olacağım diye bir şey yok. Sporla tanışan bir insanın spora devam etmesi halinde, bu durum mutlaka hayatının her alanına olumlu yansıyor. Fiziksel gelişimin yanında zihinsel gelişim de sağlıyor. Özgüvenli olma, doğru karar verme gibi diğer insanların bir adım önünde olmasını sağlıyor. Bundan dolayı çok küçük yaştan itibaren çocukların spor yapmasını öneriyorum" dedi.Metehan Başar: "Amcamın maçlarını izleyerek güreş sporunu da sevdim"Sporcu bir aileden geldiği için hep sporun içinde olduğunu belirten milli sporcu Metehan Başar, kendisi gibi milli sporcu olan amcası Hakkı Başar'ın maçlarını izleyerek büyüdüğünü söyledi. Amcasının maçlarını izleyerek güreş sporunu da sevdiğini dile getiren Başar, "Güreş sporunda geçmişten bugüne birçok örnek alınabilecek sporcu var. O yüzden birini örnek göstermek zor. Benim ailem de sporcuydu. Ben amcamın maçlarını izleyerek güreşe başladım. Çok küçük yaştan itibaren amcam Hakkı Başar'ın güreş müsabakalarını izliyordum televizyondan. Evet, birçok Türk sporcu uluslararası müsabakalarda madalyalar kazandı, rekorlar kırdı. Hepsine ayrı ayrı saygı duyuyorum ama benim örnek aldığım kişi, benim güreşe başlamama vesile olan ve bu başarıları elde etmemi sağlayan amcam Hakkı Başar oldu" ifadelerini kullandı.Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise Türkiye'nin güreş branşında yakaladığı başarıyı devam ettirmek istediklerini dile getirdi. 2016 yılında kazanılan 8 madalyanın 5'inin güreş branşından geldiğinin hatırlatılması üzerine Başkan Aydın, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bu madalya sayısını en az 6'ya çıkarmamız lazım. Elde ettiğimiz başarıyı üstüne koyarak, sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL