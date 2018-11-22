Başkan Mustafa Cengiz'e 45 Gün Hak Mahrumiyeti

Bugün toplanan PFDK, Başkan Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası kesti. Galatasaray Kulübü ise resmi sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası aldı.

Toplam ceza 105 gün

Mustafa Cengiz daha önce verdiği beyanat nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. Böylece Başkan Cengiz'in toplam hak mahrumiyeti cezası 105 gün oldu.

İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

"1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına, GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında 14.11.2018 tarihinde Divan Kurulunda gerçekleştirilen açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."

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