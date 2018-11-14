14 Kasım 2018, 09:57
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Başkan Mustafa Cengiz'in Basın Toplantısını Dinleyen Fatih Terim, Çileden Çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle çileden çıktı: Başkan bile beni savunmuyor. Her şeyle tek başıma savaşamam.

Galatasaray'da olaylı Fenerbahçe derbisinin olumsuz etkileri sürüyor... Sarı-Lacivertli kulüpten Fatih Terim hakkında yapılan "kabadayı" açıklaması yeni bir krizin fitilini ateşledi. Önceki gün basın toplantısı düzenleyen Başkan Mustafa Cengiz'in, "Fenerbahçe'nin Fatih Terim'e kabadayı demesine yanıtınız olacak mı?" sorusuna "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" yanıtını vermesi ortalığı karıştırdı.

ÇEVRESİNE DERT YANDI: BAŞKAN BİLE BENİ SAVUNMUYOR

Bu yanıta çok içerleyen Fatih Terim'in yakın çevresine "Başkan bile benim hakkımı savunmuyor. Her şeyle tek başıma savaşamam" ifadesini kullandığı öğrenildi. Bu sözlerin Mustafa Cengiz'in kulağına gitmesi sonrası basın toplantısından 2 saat sonra "Görülen lüzum üzerine" başlığı altında bir video yayınlandı. Videoda Başkan Cengiz'in Schalke karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye verdiği 'kabadayı' yanıtı yer aldı.

KRİZ YOLDA

Ancak bu hamle de Terim'i yumuşatmaya yetmedi. Cengiz'in "Terim bir marka ancak Galatasaray daha büyük" demesi de yeni bir gerilimin habercisi olarak yorumlanmıştı.

(Takvim)

Fenerbahçe,Galatasaray,Fatih Terim,Mustafa Cengiz
14 Kasım 2018 Çarşamba 09:57



YORUMLAR (26)
SERKAN D: Fatih terime yapılan tezgahlar bu ülkede kimseye yapılmadı, buna rağmen başarılıysa Allah fatih in yanı da, yani doğrunun yanında demektir...
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KARTAL PENÇESİ: YAHU 7 YIL TEK BAŞINA ŞAMPİYONLUĞU VAR DİYEN GERİ ZEKALI O DÖNEM GALATASARAYDA Kİ OYUNCULARI HİÇ DİNLEDİNMİ FUTBOLCULARA GİZLİ GİZLİ VAATLERDE BULUNUP EXTRA PARA VERECEĞİM JİP ALACAĞIM DİYEREK KANDIRDIĞI OYUNCULARDAN SADECE 5 TANESİ 64 JİP ALACAĞIMIZ VAR FATİH TERİMDEN DEDİ FARKINDAYSANIZ O DÖNEMİN OYUNCULARI TRANFER OLDU VE TERİMLİ GALATA SUYA GÖMÜLDÜ ŞİMDİ Kİ DURUMDA TAKIM KAKTIRMAYLA GİDİYOR TERİM OYUNCU İSTİYOR YÖNETİM BORÇ VAR DİYOR BÜTÜN MESELE BUBİRBİRLERİNİ EZMEYE CALIŞIYORLAR.
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BU HABERI YAPAN : Sen kimin itisin demiröreninmi acununmu
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GS ORÇO: Seni neden savunsun takım 60 dan sonra bitiyor.Bahaneye bak taç.Ayıp yahu.
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SAYGI DUYUN ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ: On maç az verildi. Bence acilen böylelerinin ülkeden kovulması lazım. Çocuklara gençlere kötü örnek oluyor bu parator. Kavgadan kabadayılıktan başka bir şey öğretmiyor. Milli ruhu bitirdi kimse milli takımı sevmiyor kötü örnek bu paragöz parator. Egosuyla herkes nefret ediyor bu adamdan cinconsporlular himmetsporlular hariç. Zaten böyle kişiliksiz, karaktersiz biri Türkiye’de cinconsaraydan başka takım çalıştıramaz. Tencere kapak misali.
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