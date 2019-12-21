Haberler » Güncel » Başkan Mustafa Çetin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Başkan Mustafa Çetin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

21.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:34 Başkan Mustafa Çetin, AA'nın
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
"Yılın Fotoğrafları" hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'dan bilgi alan Çetin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Başkan Çetin, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise yine Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarına oy verdi.
Çetin, fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hüseyin Yıldız, Mustafa Çetin, Tuncay Bekar, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:30   Geri dönüşüm tesisinde yangın (1) - Haber
14:30   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Haber
14:30   İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Haber
14:30   Kırıkkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haber
14:28   "Tazminat davası açabilmek için 2 yıllık bir zaman aşımı süresi bulunmaktadır" - Haber
14:11   Faytoncular, masaya oturma şartı koşarak yetkilileri tehdit etti - Haber
13:39   Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
12:18   "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadının oğlu sabıkalı bir polis memuru çıktı - Haber
11:36   En büyük hayali için 110 kilo verdi - Haber
21.12.2019 14:33:17