Başkan Mustafa Çöl'den 2024'e Kadar Zam Yapmama Sözü

Sandıklı
Belediye Başkanı ve AK Parti
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl
, katıldığı bir televizyon programında birçok proje açıklarken yeni dönemde belediye bünyesinde bulunan işletmelerde de zam yapmama sözü verdi.
Başkan Çöl, belediyenin işlettiği şehir hamamının 5 TL olan ücretinin ve belediye bünyesinde bulunan park ve çay bahçelerinde de 1 TL olan çay ücretinin 2024'e kadar aynı kalacağını açıkladı.
Başkan Çöl, 5 yıllık dönem içersinde gerçekleştirdiği projeleri anlatırken, bunun yanında yeni dönemde de Sandıklı'nın çehresini değiştircek bir çoğu hibe destekli projelerini de açıkladı. - AFYONKARAHİSAR
AK Parti, Sandıklı, Mustafa Çöl, Güncel
Kaynak: İHA