Haberler » Güncel » Başkan Nedim Kaplan alışverişini Çakırbeyli pazarından yaptı - Haber

Başkan Nedim Kaplan alışverişini Çakırbeyli pazarından yaptı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Çakırbeyli pazarında pazarcı esnafı ile bir araya gelerek hem sohbet etti hem de pazar alışverişi gerçekleştirdi.

12.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:03Başkan Nedim Kaplan alışverişini Çakırbeyli pazarından yaptı
Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Çakırbeyli pazarında pazarcı esnafı ile bir araya gelerek hem sohbet etti hem de pazar alışverişi gerçekleştirdi.

Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ile Çakırbeyli Mahallesi'nde incelemelerde bulunmak üzere bir araya gelen Başkan Kaplan, buluşma öncesinde Çakırbeyli pazarında esnafla bol bol sohbet edip pazar alışverişi gerçekleştirdi. Kaplan "Çakırbeyli Mahallemiz birçok il ve ilçeden gelen misafirlerini ağırlıyor. Hava güzel olması münasebetiyle bugün bir program yaparak vali yardımcımız ile projeler konusunda yerinde incelemeler yaparak bir görüşme yapacağız. Bu program öncesinde de burada mahallelerimizden gelen hemşerilerimizin kendi emekleri ile evimize ihtiyacımız olan organik ürünleri alıyoruz. Yine Pazar masrafımızı gerçekleştirirken pazarcı esnafımızın da sorunları dinliyor ve çözümü noktasında elimizden geleni yapacağımızı ifade ediyoruz. Bazı esnaflarımız Pazar yerinin yeniden düzenlenmesini talep ettiler. Bununla ilgili olarak yetkili arkadaşlarımızı görevlendirerek uygun hale getirilmesini ve esnafımızın taleplerini incelemesi talimatını verdim. Diğer yandan Belediyemize ait 2 noktada atıl vaziyette bulunan dükkanların yıkımını yapacak ve daha modern dükkanlar ve bir de misafirhane yapacağız. Bununla ilgili olarak da projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

Kaplan pazar alışverişi sonrasında Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ve Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik ile birlikte Çakırbeyli'de incelemelerde bulundu. - AYDIN

Nedim Kaplan, Koçarlı, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Önce bıçağın üstüne düştüğünü söyledi sonra eşinin saldırısını itiraf etti - Haber
17:48  Prof. Dr. Mehmet Orhan Okay, vefatının 3. yılında anıldı - Haber
17:44  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Es-Serrac görüşmesi sona erdi - Haber
17:44  Konya'dan İdlib'e 19 tır yardım malzemesi yola çıktı - Haber
17:43  Yoğun bakımda hayat mücadelesi veren arkadaşları için TEM'i kapattılar - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
12.01.2020 17:51:59