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Başkan Nedim Kaplan, Türk Polis Teşkilatının 175. yaşını kutladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümünü kutladı.

10.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:01
Başkan Nedim Kaplan, Türk Polis Teşkilatının 175. yaşını kutladı
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümünü kutladı.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. Yılı sebebiyle yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Vatandaşların güvenliği ve huzuru için gece- gündüz demeden çalışan ve milletimiz için mücadele veren, fedakar Türk Polis Teşkilatımızın 175. yıldönümünü Kutluyorum. Halka hizmet uğruna şehit olmuş emniyet mensuplarını saygı ile anıyor ve Allah'tan rahmet diliyorum" - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Nedim Kaplan, Koçarlı, Polis, Güncel
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