Başkan Nedim Kaplan, Türk Polis Teşkilatının 175. yaşını kutladı
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümünü kutladı.
10.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:01
Belediye Başkanı Nedim Kaplan Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. Yılı sebebiyle yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Vatandaşların güvenliği ve huzuru için gece- gündüz demeden çalışan ve milletimiz için mücadele veren, fedakar Türk Polis Teşkilatımızın 175. yıldönümünü Kutluyorum. Halka hizmet uğruna şehit olmuş emniyet mensuplarını saygı ile anıyor ve Allah'tan rahmet diliyorum" - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler: Nedim Kaplan, Koçarlı, Polis, Güncel