26 Kasım 2018, 11:35
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Başkan Nehir Hatay'ın Meleklerini Kutladı

Başkan Nehir Hatay

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir kutlama mesajı yayınlayarak Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başarılarının devamını diledi.

Başkan Nehir mesajında:"Fenerbahçeyi 72-67 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyesipor Kadın Basketbol takımını kutlarım. Başarılarının devamını dilerim."ifadelerine yer verdi.

Günün iyilerinden Hatay Büyükşehir Belediyesporlu İlsu Darıcıoğlu, 5 faul yaparak mücadelenin son 2 dakikasında takımını yalnız bıraktı.

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26 Kasım 2018 Pazartesi 11:35