Başkan Nehir Hatay'ın Meleklerini Kutladı

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir kutlama mesajı yayınlayarak Hatay Büyükşehir Belediyespor'un başarılarının devamını diledi.
Başkan Nehir mesajında:"Fenerbahçeyi 72-67 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyesipor Kadın Basketbol takımını kutlarım. Başarılarının devamını dilerim."ifadelerine yer verdi.
Günün iyilerinden Hatay Büyükşehir Belediyesporlu İlsu Darıcıoğlu, 5 faul yaparak mücadelenin son 2 dakikasında takımını yalnız bıraktı.
Samandağ,basketbol,Büyükşehir Belediyespor,Hatay
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:35