Başkan Nehir'in Bırbara (BARBARA) Bayramı Mesajı

Başkan Nehir mesajında; "Köklü bir kültürel mirasa sahip olan ilimizde ortak bir bayramı daha kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Her bayram ayrı bir anlam, ayrı bir heyecan, ayrı bir renk taşıyor. Hatay'ımızın zenginliği farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Birlikte yaşama kültürünü kalıcı kılan, daha da anlamlandıran ortak coşku ortak sevinç taşıyan bayramlarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın Bırbara Bayramını kutluyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum." İfadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler