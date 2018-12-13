Başkan Nehir Mevlana'yı Andı

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, mesajında şu ifadelere yer verdi.

" Mevlana insanlık demektir, sevgi, birlik, beraberlik demektir. Tasavvuf Düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi günümüze ışık tutarak sevgi ve hoşgörüyü temsil ediyor.'Gel, Gel, ne olursan gel, bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…' sözleri ile barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolü olan ve bunu tüm insanlığa yaymaya çalışan önemli bir değer olan Hz. Mevlana'yı sevgi ve rahmetle anıyorum."İfadelerine yer verdi.