Başkan Nehir, Nasırlı Elleriyle , Alın Teri Döken,Üreten Emekçilerimizin Her Zaman Yanındayız

Narenciye ürünlerinin ilçemizin ekonomisi açısından önemini vurgulayan Başkan Nehir, yaptığı açıklamada; " Nasırlı elleriyle ,alın teri dökerek çalışan, üreten emekçilerimizin her zaman yanındayız. Bugünkü ziyaretimizde narenciye üreticisi emekçilerimizden sayın Nevzat Duran'ı narenciye bahçesinde ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundum. Kendilerine ve değerli ailesine teşekkür ederim.Üreten ,çalışan ,emekçilerimiz ile bir araya gelmeyi sürdüreceğim. Eşsiz güzellikleri ,bereketli toprağı ,çalışkan insanlarıyla,köklü tarihiyle geleceğe ışık tutan Samandağ'ımızıntüm emekçilerine bereketli bir sezon ve bol kazançlar temenni ediyorum. Ülkemizin geçtiği bu ekonomik darboğazda üretime dayalı işler yapan, çalışan, emek eden bütün vatandaşlarımız aydınlık geleceğimiz için önem arz etmektedirler. Bu anlamda üreticilerimize,narenciye işçilerimize, esnaflarımıza ve tüccarlarımıza başarılar diliyorum. " ifadelerine yer verdi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:27



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:27