Başkan Nehir Nezaket Ziyaretlerinde Bulundu

Ziyaretlere İlçe Emniyet Müdürlüğünden başlayan Başkan Nehir, bugün Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek İlçe Emniyet Müdürü Duran Datlı ile görüştü.

Başkan Nehir, Samandağ'a hizmet noktasında kamu kurum ve kuruluşlarıyla iyi bir uyum yakaladıklarını belirterek birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Duran Datlı, bu nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Nehir'e teşekkür etti.

BAŞKAN NEHİR'İN İKİNCİ DURAĞI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ OLDU

Başkan Nehir, gün içinde yaptığı ziyaretlerde İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretinden sonra saat 10:00'da İlçe Tapu Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret esnasında Tapu Müdürü Hasan Tiryaki ile görüşen Başkan Nehir,kamu menfaati çerçevesinde kamu kurumları ile yakaladıkları uyumun sürmesini temenni etti.

Başkan Nehir; " Samandağ'a hizmet verdiğimiz 10 yıllık süre içerisinde birlikte çalışmış olduğumuz kurumlarla iyi ilişkiler kurduk. Birbirimizi anlayan, kamu menfaati zemininde, kamunun rahatlığı için emek verdik. Bütün kamu kurumlarına teşekkür ediyoruz. Birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduk. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder. " ifadelerine yer verdi.

İlçe Tapu Müdürü Hasan Tiryaki, Başkan Nehir'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler