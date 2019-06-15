Başkan Ocak, Başkan Özden ile bir araya geldi

Bilecik
'in Vezirhan
Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak
, Bilecik'in Yenipazar
İlçe Belediye Başkanı İlhan Özden
'i makamında ziyaret etti.
Başkan Ocak, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bilecik'in Yenipazar
Belediye Başkanı İlhan Özden
'i ardından Jandarma
Teşkilatının kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Vezirhan
Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaretler sonrası açıklama yapan Başkan Ocak, "Yenipazar
Belediye Başkanımız değerli dostum İlhan Özden
'i makamında ziyaret ettim. Kendisiyle çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ziyaret sonrası Jandarma
Teşkilatımızın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü vesilesiyle Vezirhan Jandarma
Karakol Komutanlığımızı ziyaret ettik. Karakol komutanlarımıza ve erlerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - BİLECİK