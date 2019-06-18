Başkan Ocak, doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik
'in Vezirhan
Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak
, beldede devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.Vezirhan
Belediye Başkanı Hüseyin Ocak
yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Ocak, "Beldemiz içinde eksik kalan doğalgaz çalışmaları için ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulunduk. Kendilerinden yoğun yağışta zarar gören yolların iyileştirilmesi çalışmaları hakkında bilgi aldık. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak" dedi. - BİLECİK