Başkan Ocak'ın Eskişehir temasları

Bilecik
'in Vezirhan
Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak
bir takım temaslar için Eskişehir
'e gitti.
Başkan Ocak, Eskişehir temasları kapsamında Devlet Su İşleri
(DSİ) Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaretleri sonrası bir açıklama yapan Başkan Ocak, "Beldemizde yapılması düşünülen çalışmaları görüşmek üzere DSİ Bölge Müdürlüğü Havza
Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Gökhan Umur'u ziyaret ettik. Kendileriyle DSİ ile alakalı çalışmaların gidişatı konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. İlgi ve alakasından dolayı şube müdürümüze teşekkür ederiz" açıklamalarında bulundu. - BİLECİK