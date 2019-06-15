15.06.2019 13:14
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Başkan Ocak'ın Eskişehir temasları

Başkan Ocak

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak bir takım temaslar için Eskişehir'e gitti.

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak bir takım temaslar için Eskişehir'e gitti.

Başkan Ocak, Eskişehir temasları kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaretleri sonrası bir açıklama yapan Başkan Ocak, "Beldemizde yapılması düşünülen çalışmaları görüşmek üzere DSİ Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Gökhan Umur'u ziyaret ettik. Kendileriyle DSİ ile alakalı çalışmaların gidişatı konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. İlgi ve alakasından dolayı şube müdürümüze teşekkür ederiz" açıklamalarında bulundu. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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