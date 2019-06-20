20.06.2019 12:00
Haberler»Yaşam»Haber

Başkan Ocak, kantar çalışmalarını inceledi

Başkan Ocak, kantar çalışmalarını inceledi

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, beldede bulunan kantar alanında incelemede bulundu.

Bilecik'inVezirhanBelde Belediye BaşkanıHüseyin Ocak, beldede bulunan kantar alanında incelemede bulundu.

Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, kantar alanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Ocak, "Ekiplerimizle birlikte belde kantarımızda incelemelerde bulunduk. Kantar alanında yapılacak olan duvar, sıva ve çevre düzenleme işleri için planlama yaptık. Çalışmalarımız en kısa süre içinde tamamlanacak" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik,Hüseyin Ocak,Vezirhan,Yaşam

Son Dakika Haberleri
12:02Bilecik'te 14 bin 902 öğrenciye trafik eğitimi verildi
12:01Kars'ta Ruh Sağlığı Merkezi'nin dönem sonu sergisinin açılışı yapıldı
11:59Başkan Ocak, kantar çalışmalarını inceledi
11:59Tepebaşı Barbaros İlkokulu'nda El Sanatları ve Ev Tekstili Sergisi
11:55Bilecik'te "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" projesi
11:55Turuncu bayraklar törenle sahiplerine verildi
11:54Muhtarlara hizmet içi eğitim verildi