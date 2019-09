Başkan Ödül'ün "28 Eylül Dünya Kuduz Günü" açıklaması

Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, 28 Eylül "Dünya Kuduz Hastalığı Farkındalık günü" dolayısıyla açıklamada bulundu.Kuduz hastalığına karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Ercan Ödül," Yeryüzünün en ölümcül hastalıklarından olan Kuduz hastalığının yayılmasını önlemeyi amaçlayan küresel bir seferberlik olan "Dünya Kuduz Hastalığı Farkındalık Günü" "Kuduzla Mücadele Küresel Birliği" tarafından 2007 yılından beri 28 Eylül tarihi olarak belirlenmiş ve belirtilen tarihte her yıl çeşitli etkinlikler ile dünyanın en tehlikeli zoonoz hastalığı olan kuduz hastalığına karşı farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır" dedi.Ödül, "Bu yıl Kuduz Hastalığı Farkındalık Gününün teması "Kuduz: Aşılat ve yok et" olarak belirlenmiştir. Bu tema ile kuduzun eliminasyonu ve eradikasyonu için etçil hayvanların kitle halinde aşılanmasının önemine vurgu yapılmaktadır. Bu tema aynı zamanda kuduz hastalığına maruz kalınması durumunda insanların hayatlarını kaybetmemesi için ivedilikle aşılanması gerektiğine de işaret etmektedir. "Kuduz hastalığı mücadelesinde hepimizin rol alabileceği küresel bir sağlık problemidir ve toplumda bu konudaki farkındalığı arttırarak ve doğru tedbirleri alarak önlenebilir bir hastalık olan kuduz nedeniyle ölen on binlerce insanın hayatını kurtarabiliriz. Kuduz, çözümü olan küresel bir problemdir" dedi.Ödül, "Tek Sağlık" konsepti kapsamı içerisinde her platformda dile getirdiğimiz ve bizce birbirinden ayrı değerlendirilmemesi gereken insan sağlığı ve hayvan sağlığı hizmetleri veren kamu kuruluşları ülkemiz ve bölgemizi kuduz hastalığından tamamen eradike etme konusunda ortak çalışma yapmalı ve ortak stratejiler geliştirilmelidir. Biz Veteriner Hekimlere eğitim sürecimizde kuduz hastalığı ile ilgili verilen ilk bilgi hala slogan gibi hafızalarımızda "Rüyanda bile köpek ısırsa kuduz aşısı yaptır." Bu basit ama vurucu cümlenin altında yatan gerçek ise kuduzun bilimsel literatürde tedavi edilememiş olduğu ve kuduz hastalığını önleyebilmenin tek geçerli yolunun aşılama olduğu gerçeğidir. Bu yılın teması olarak belirlenen "Kuduz: Aşılat ve yok et", kuduz hastalığının kontrolünde ve önlenmesinde aşılamanın esas olduğu ve kuduzun küresel çapta eliminasyonu için aşılamanın mutlaka gerekli olduğu ilkesini yansıtmaktadır" diye konuştu."Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Yılda ortalama 59 bin insan kuduz hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken, Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, "Yani Dünyada her 10 dakikada bir kişi Kuduz hastalığı sebebiyle ölmektedir. Bu ölümlerin %99'u Afrika ve Asya'da hastalıkla enfekte köpeklerin ısırması sonucunda meydana gelmektedir. Köpek ısırığı nedeniyle görülen kuduz vakalarının % 60'ından fazlası 15 yaşından küçük çocuklarda görülmektedir. Kuduz, yüzde 99.9 oranında ölümcül bir hastalıktır fakat aynı zamanda yüzde 100 oranında da önlenebilir bir hastalıktır. Köpekleri aşılamak yoluyla hastalığı elimine etmek hem onları korur hem de hastalığın insanlara bulaşmasını önler. Hastalığın önlenmesi için ilk adımı hayvan sahiplerinin atması gerekir. 28 Eylül'de kuduz hastalığının önlenmesi konusunda farkındalığın arttırılması ve bu amaçla verilen eğitimlerin çoğaltılması dileğimizle tüm kamuoyuna saygılarımızı sunar ve sağlıklı insan,sağlıklı çevre için sağlıklı hayvan düsturu ile gece gündüz demeden hayvan sağlığı için çalışan tüm Veteriner Hekimlerin kuduz hastalığı konusunda da sorumluluk almaktan imtina etmeyeceğini belirtmek isteriz. Kedi köpek sahiplerini mutlaka yılda en az bir kez kedi ve köpeklerine kuduz aşısı yaptırmak üzere Veteriner Hekimleri ziyaret etmelerini bu vesile ile hatırlatmak istiyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarının da İl ve İlçe Belediyelerimiz tarafından Belediye sınırları içerisinde hizmet veren Veteriner Hekim Muayenehanelerinden hizmet alımı yaparak sahipsiz sokak hayvanlarının hem populasyon kontrollerinin sağlanması için gerekli operatif müdahalelerinin yapılabilmesi hem parazit enfestasyonlarına karşı mücadelelerinin yapılması hem de kuduz aşılarının yapılması konusunda işbirliği yapmak istediğimizi Kars,Ardahan,Iğdır illerimizde bulunan tüm il ve İlçe Belediyelerimize ve kamuoyuna sizin vesilenizle tekrar iletmiş olalım. Tüm hemşehrilerimizi de herhangi bir ısırılma vakasında en yakın sağlık kuruluşuna en kısa sürede ulaşarak kuduz aşılarını yaptırmaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - KARS