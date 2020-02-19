Başkan, Oğluma Selam Söyleyin

Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, en büyük talebin kapılarının çalınması, ziyaret edilip sohbet edip hasbihal edilmesi olduğu gözlendi. Rüstempaşa Mahallesinin çınarlarından Hatice ve Nebahat Teyzelerin ziyaretlerinde hazır bulunan Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emine Tarım "Bizim toplumumuz örf adet ve geleneklerine bağlı bir toplumdur. Bizi diğer ülke toplumlarından ayıran en büyük özelliğimizde ailemizdir. Ziyaretlerimiz de bu düşünceye önem veren Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in selamları iletiyor ve kendilerinde hayır dualarını alıyoruz. Tüm hastalarımıza Allahtan acil şifalar ve hayırlı ömürler diliyorum. Ziyaretlerimizde teyzelerimizde sohbet edip, hastalıkları hakkında ve talepleri konusunda bilgiler alıyoruz. Çok sıcak samimi duygularla bizleri karşılıyorlar. Geçmiş yıllarına dair anılarını bizlerle paylaşıp, yaşadıkları tecrübeleri paylaşıyor olmalı bizleri mutlu ediyor. Her bir ziyaretimizde güler yüzle ağırlanıp uğurlamak bizleri onurlandırmakta" dedi.

Hürmet göstermeyen, hürmet göremez

Belediyenin; fen işleri, park bahçeler, temizlik gibi genel hizmetlerinin yanı sıra bu gibi sosyal yaşama dokunuşların olduğu hizmetlere önem veren Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen "Yaşlılarımız bizim dünümüz olduğu gibi geleceğimize ışık tutan birer neferlerdir. Yaşlılarımıza hürmet göstermeyen, hürmet göremez. İnşallah büyüklerimize, yaşlılarımıza her zaman gereken özeni ve değeri gösteririz. Hayat devam ediyor, unutmayalım ki bir gün bizlerde yaşlanacağız ve yaşlılarımıza nasıl davranıyorsak bizlere de öyle davranılacaktır. Geç olmadan büyüklerimizin ve yaşlılarımızın kıymetini bilelim ve gereken değeri verelim" ifadelerini kullandı.

Hoş geldiniz

Ziyaretinde bulunulan Hatice Şirin "Başkan oğluma çok selam söyleyin. Ne iyi yapmış böyle bir hizmeti bizleri düşünerek hayata geçirmiş. Her gün kapıya bakıp bu gün beni görmeye kim gelecek diyorum. Sizlerin güler yüzü bu gün beni oldukça mutlu etti. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz" dedi.