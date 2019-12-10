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Başkan öğrencilere çorba dağıttı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesinde "Ders Arası Çorba Molası" uygulamasıyla öğrencilere çorba ikramında bulundu.

10.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:57Başkan öğrencilere çorba dağıttı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesinde "Ders Arası Çorba Molası" uygulamasıyla öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Sosyal belediyeciliğe örnek teşkil edecek olan "Ders Arası Çorba Molası" uygulamasıyla mobil araçlarla Ordu Üniversitesinde dağıtımı gerçekleştiren çorba, hafta içi her gün sabah 08.00 ila 10.30 akşam 16.00 ila 18.00 saatleri arasında öğrencilerle buluşturuluyor.

Her gün gerçekleştirilen çorba ikramına tüm öğrencileri davet eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Sosyal belediyeciliğin bir uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Bu soğuk havada Ordu Üniversitemizde çocuklarımıza Ordu Büyükşehir Belediyemizin ikramı olan çorbayı dağıtıyoruz. Ben de böylece eski günlerimi hatırlıyorum. Öğrencilik dönemimde bu şekilde gerçekleştirilen projeler bizlerin hoşuna gidiyordu. Bundan sonra daha güzel ikramlarımız ile öğrencilerimize katkı sunmaya devam edeceğiz. Her koşulda öğrencilerimizin yanındayız. Her gün belirli saatlerde dağıtımını yaptığımız sıcak çorba ikramımıza tüm öğrencilerimizi davet ediyorum" dedi.

Gerçekleştirilen uygulama ile memnuniyetlerini belirten öğrenciler, "Bu soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan ücretsiz çorba ikramı bizleri oldukça mutlu etti. Ders aralarında buraya gelerek ihtiyacımızı gideriyoruz. Farklı ve güzel bir proje devamının gelmesini diliyoruz" diye konuştular. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Sabah, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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