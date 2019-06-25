Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Başkan Okka, "Artık büyük Türkiye hedefine odaklanmalıyız" dedi.



Başkan Okka, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının, İstanbul halkı için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "İstanbullular iradelerini sandığa yansıtmış, önümüzdeki 5 yıl için şehre hizmet edecek başkanlarını seçmiştir. Bu bir yerel seçimdir ve geride kalmıştır. Ülkemiz, dünya genelinde ekonomik durgunluk beklentisi, ticaret savaşları ve coğrafyamızda gelişen siyasi çekişmeler gibi birçok etkenle mücadele etmek ve bir yandan da kendi kalkınma ve büyümesini gerçekleştirmek zorundadır. Bu günden başlayarak, önümüzdeki seçimsiz görünen 4 yılı, ülkemizin geleceği için çok önemli görüyoruz. Bu süreci doğru şekilde değerlendirmeli, birlik ve beraberlik içinde 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemeliyiz. MÜSİAD Konya olarak, ülkemizin, Cumhurbaşkanımızın vizyonu çerçevesinde büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine ulaşacağına dair güçlü bir inanca sahibiz. Ülkemizin gerek ekonomisine, gerekse bölgesel konumuna yönelik olarak, dışarıda ve içeride birtakım oyunlar planlandığı herkesçe bilinmektedir. Bunlardan korunmanın yolu, her alanda, özellikle de ekonomi alanında güçlü olmaktan geçmektedir. Ülkemiz, üretim ve ihracat ekseninde büyümeye mecburdur. Kamusal alanda gerçekleşmesini beklediğimiz dönüşümler hızla tamamlanmalıdır. Kamu, üretim, istihdam ve ihracat için risk alan, gece gündüz demeden çalışan işadamlarımıza ve sanayicilerimize ışık tutan, rehberlik eden bir konuma gelmelidir. Ekonomimizdeki sorunları bütüncül bir bakış açısı ile ele alarak çözmeye çalışmak yerine, konuyu, bölgesel, sektörel ve hatta işletme ölçekleri temelinde ayrı ayrı ele alan bir bakış açısına ihtiyaç vardır. İstihdam ve ihracata yönelik açıklanan bunca desteğe rağmen, işsizlik ve cari açıkta halen istediğimiz konumda değiliz. Yıllardan beri gençlerimiz işsizlikten yakınırken, sanayicilerimiz, işlerini geliştirmek için gerekli iş gücünü bulamamaktan şikayetçiler. Bu ve benzeri sorunların çözümü için, karar alıcılar, iş dünyasının sorunlarını yerinde tespit ederek isabetli kararlar almanın yolunu bulmalıdır. Ülke olarak, birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenirsek, 2003'de başlayan başarı hikayesini yeniden yazabiliriz. Gerektiğinde ülkesi için canını vermekten çekinmeyen aziz milletimiz, zorluklara karşı kenetlenecek ve her kesimin elini taşın altına koyduğu bir kalkınma hareketine yürekten destek verecektir.



Meselemiz Türkiye diyerek yola çıkan ve Türkiye'nin gücüne inanan iş insanları olarak, ülkemizin kalkınması ve refahı için çalışmaya, doğru politikalara destek vermeye ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA