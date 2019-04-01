Başkan Okka: "Meselemiz Türkiye Olsun"

Kaynak: İHA

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimleri değerlendirdi.Başkan Okka, yaptığı yazılı açıklamada, "Yerel seçim sonuçlarının şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Halkımız; iradesini yüzde 85'e varan bir oranla sandığa yansıtarak, demokrasiye duyduğu inancı ve sadakati büyük bir olgunlukla ortaya koymuştur. Belediyeler, halkımızın hizmetlere erişimi bakımından hayati öneme sahip kurumlardır. Bu idrakle aday olup seçimi kazanan tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyor, başarılı bir görev dönemi diliyorum. Bugün itibariyle, 'Meselemiz Türkiye' ve gündemimizin ilk maddesi de ekonomi olmalıdır. Önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz dönemde kamusal dönüşümlerin tamamlanması, 'Yeni Ekonomik Plan' sonrası ortaya konacak ekonomik reformların biran önce netleşmesi, ülkemizin bir üretim üssü olması için üretim ve ihracatı önceleyen politikaların ivedilikle hayata geçirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması, ortak gayemiz olmalıdır. Meselesi Türkiye olan herkesin ortak noktası, hevesle ve coşkuyla bu ülkeye hizmet etmek olmalıdır. MÜSİAD Konya olarak, ülkemizin, Cumhurbaşkanımızın vizyonu çerçevesinde büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine ulaşacağına olan kuvvetli inancımız artarak devam etmektedir. İş dünyasının temsilcileri olarak, bu hedeflerde odak noktamız güçlü ihracat, güçlü ekonomi ve güçlü istihdamdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kazandırdığı imkan ve kabiliyetlerle, bu hedeflere ulaşmak adına azimle çalışmaya devam edeceğiz. Uluslararası rekabet alanında ülkemizi güvenilir bir yatırım ortamı ve ticaret partneri haline getirecek kalıcı ve çok yönlü yapısal değişimlerin bir an evvel hayata geçirilmesi adına, iş ve sermaye dünyasının en yaygın örgütü olarak elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA