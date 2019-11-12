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Başkan Oktay; "Ceza yazmaktan memnun değiliz"

Marmaris Belediyesi zabıtası yılın ilk 10 ayında 6 bin 200 işlem yaparak vatandaşın hayatını kolaylaştırdı.

12.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:59Başkan Oktay;
Belediyesi zabıtası yılın ilk 10 ayında 6 bin 200 işlem yaparak vatandaşın hayatını kolaylaştırdı.

En çok cezanın trafik kurallarına uymayanlara yazıldığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Biz ceza yazmaktan memnun değiliz" diyerek sürücüleri hem kendileri hem de başkalarının can güvenliği için duyarlı olmaya davet etti.

Marmaris'te yaşayan ve tatil yapmak için gelen herkesin huzur ve rahatı için çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediyesi Müdürlüğü, kanun ve kurallara uymayanlar hakkında idari işlemler yaptı. Zabıta Müdürlüğü, 2019 yılının ilk 10 ayında çeşitli kalemlerde 6 bin 200 adet idari işlem uyguladı.

Üzerlerine taktıkları yaka kamerası ile olaylara müdahale ederken kayıt da yapabilen zabıta ekipleri trafik kuralı ihlali, kaldırım işgali, gürültü, çevre temizliği gibi 40 ayrı kalemde tespit edilen aykırılıklara işlem uyguladı.

En çok ceza trafik ihlaline

Zabıta ekiplerinin en çok işlem yaptığı konunun trafik kuralı ihlalleri oldu. Ekipler yaya yürüyüş yolları, trafiğe kapalı alanlarda araç kullanan ve bisiklet yollarını ihlal eden 5 bin 40 adet araca ceza yazdı.

"Biz bu cezaları yazmaktan memnun olmuyoruz" diyen olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Çünkü özellikle trafik kuralı ihlali aynı zamanda can güvenliği ihlali demektir. Örneğin yürüyüş yolu ya da çarşı içinde motosikletiyle geçen birisi hem kendinin hem de başkalarının can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. ya da aracını engelli geçişine bırakan birisi diğer insanların özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Vatandaşlardan isteğimiz hem kendileri hem de başkalarının hayatını kolaylaştırmak için kurallara uymalarıdır" diye konuştu. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, Mehmet Oktay, Marmaris, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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